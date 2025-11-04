David Beckham diventa sir | la cerimonia con re Carlo a Windsor
L'ex capitano dell'Inghilterra Sir David Beckham è stato formalmente nominato cavaliere per i suoi servizi al calcio e alla società britannica. Il cinquantenne, che all'inizio di quest'anno era stato inserito nella lista degli onori di compleanno di re Carlo, è stato nominato cavaliere dal Re durante una cerimonia nel Berkshire. "Non potrei essere più orgoglioso", ha detto Beckham. "La gente sa quanto sono patriottico: amo il mio Paese. Ho sempre detto quanto sia importante la monarchia per la mia famiglia", ancora le parole riportate dalla Bbc. "Ho la fortuna di aver viaggiato in tutto il mondo e tutto ciò di cui la gente vuole parlarmi è della nostra monarchia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
