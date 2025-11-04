D’Aversa Fiorentina possibile stop della strada che porta all’ex Empoli come sostituto di Pioli? Presa dal club Viola questa decisione sul candidato

D’Aversa Fiorentina, possibile stop alla trattativa? Il club potrebbe cercare ulteriori alterenative a Pioli: tutte le novità sulla trattativa La Fiorentina ha deciso di non andare avanti con Roberto D’Aversa per la panchina, come riportato da Matteo Moretto su X. Nonostante un accordo verbale raggiunto nelle ultime ore, il club ha messo in stand-by la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

