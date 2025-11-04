L’ex generale dei Carabinieri e leader dei gilet arancioni, Antonio Pappalardo, ha formalmente richiesto un milione di euro di risarcimento a Giuseppe Cruciani e David Parenzo, conduttori della trasmissione radiofonica La Zanzara. L’incontro tra le parti si è svolto oggi presso l’ufficio di mediazione di Alfonso Lanfranconi a Milano, come spiegato in una nota ufficiale diffusa dallo stesso Pappalardo. Leggi anche: “Lo ha detto davvero? Ma dove ca*** vive?”. Cruciani fuori di sé dopo le parole di Elly Schlein Secondo l’ex generale, i conduttori della trasmissione lo avrebbero offeso definendolo « una testa di cazzo internazionale » e mettendo in dubbio la sua carriera musicale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Datemi un milione di euro!". Cruciani e Parenzo nei guai: richiesta shock