Darwin’s Paradox! rinviato al 2026

Konami e lo studio ZeDrimeTim hanno ufficializzato il rinvio di Darwin’s Paradox!, l’avventura platform cinematografica che vede come protagonista un polpo dotato di un’intelligenza fuori dal comune. Il progetto, inizialmente previsto per il 2025, è ora programmato per il 2026 e arriverà su PlayStation 5, Xbox Series, PC e Nintendo Switch 2. Contestualmente, la precedente versione destinata a Switch è stata cancellata a favore di un’edizione dedicata alla nuova console Nintendo, scelta che conferma il crescente slancio degli sviluppatori verso la piattaforma next-gen ibrida. La decisione di spostare il debutto sembra avere un obiettivo preciso: sfruttare appieno l’hardware più moderno e garantire a Darwin’s Paradox! un livello tecnico e artistico in linea con la visione originalissima del progetto. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

