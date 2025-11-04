Danzare gli spiriti | Il tarantismo e i rituali di possessione nel Mediterraneo
GALATINA - Un viaggio per immagini tra musica e trance: l’8 e il 9 novembre la rassegna “Danzare gli spiriti: il tarantismo e i rituali di possessione nel Mediterraneo” racconta Galatina e il tarantismo inserendoli in una più ampia prospettiva storica e geografica.L’iniziativa, evento collaterale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
News recenti che potrebbero piacerti
L'Irlanda celebra #Halloween fin dall'età pre-celtica. Era conosciuta dai Celti come #Samhain (Sow-win): la notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre, in cui si sollevava il velo tra i vivi e i morti e gli antichi spiriti dell'Irlanda strisciavano fuori nell'oscurità... Ecco alcu - facebook.com Vai su Facebook