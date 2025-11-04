Danza ’Lo schiaccianoci’ fa tris Un’altra data al teatro Alighieri

È uno dei balletti più amati di sempre, una fiaba che incanta adulti e bambini e un vero e proprio rito natalizio: è Lo schiaccianoci, che arriva sul palcoscenico del Teatro Alighieri di Ravenna con il Balletto dell’Opera di Tbilisi per aprire la Stagione 202526. E la risposta del pubblico è stata così entusiasta e calorosa da motivare l’aggiunta di una terza recita alle due già in programma: oltre a martedì 9 e mercoledì 10 dicembre, Lo schiaccianoci sarà in scena anche l’11 dicembre, fuori abbonamento. Per tutte le tre date sarà possibile acquistare i biglietti singoli a partire dalle ore 10 di lunedì 10 novembre, quando si apriranno le prevendite biglietti della Stagione Danza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Danza, ’Lo schiaccianoci’ fa tris. Un’altra data al teatro Alighieri

