Danza a Roma il nuovo allestimento di Il lago dei cigni
Roma, 4 nov. (askanews) – “Il Lago dei Cigni”, una storia senza tempo di amore, tradimento e trionfo del bene sul male, accompagnata da una delle partiture più celebri mai scritte, rivive in una versione che unisce la grande tradizione coreutica all’innovazione tecnologica, in scena al Teatro Olimpico, per la stagione dell’Accademia Filarmonica Romana, dal 13 al 16 novembre. Luciano Cannito, che si ispira alla storica coreografia di Marius Petipa, firma regia e coreografia per la nuova produzione, presentata per la prima volta a Roma, di Fabrizio di Fiore Entertainment per la Roma City Ballet Company. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
News recenti che potrebbero piacerti
Romaeuropa Festival accende Roma con performance che spaziano dal grande teatro internazionale alla danza contemporanea, dalle arti digitali alla musica d’autore, nel segno del dialogo culturale tra linguaggi, generazioni e Paesi. Musica, danza, teat - facebook.com Vai su Facebook
Danza, a Roma il nuovo allestimento di “Il lago dei cigni” - (askanews) – “Il Lago dei Cigni”, una storia senza tempo di amore, tradimento e trionfo del bene sul male, accompagnata da una delle partiture più celebri mai scritte, rivive in una versi ... Si legge su msn.com
Danza, all'Opera di Roma un 'raro' Marco Spada firmato Pierre Lacotte - È una rarità 'Marco Spada', omaggio al coreografo francese Pierre Lacotte (1932- Come scrive adnkronos.com
Comicità, danza e musica per il Teatro Olimpico di Roma - (di Laura Valentini) È un cartellone per tutti i gusti quello che il teatro Olimpico di Roma propone per la nuova stagione al via dal 14 settembre: oltre 40 spettacoli che comprendono comicità con ... Secondo ansa.it