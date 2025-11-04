Danza a Roma il nuovo allestimento di Il lago dei cigni

Ildenaro.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 4 nov. (askanews) – “Il Lago dei Cigni”, una storia senza tempo di amore, tradimento e trionfo del bene sul male, accompagnata da una delle partiture più celebri mai scritte, rivive in una versione che unisce la grande tradizione coreutica all’innovazione tecnologica, in scena al Teatro Olimpico, per la stagione dell’Accademia Filarmonica Romana, dal 13 al 16 novembre. Luciano Cannito, che si ispira alla storica coreografia di Marius Petipa, firma regia e coreografia per la nuova produzione, presentata per la prima volta a Roma, di Fabrizio di Fiore Entertainment per la Roma City Ballet Company. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

danza roma nuovo allestimentoDanza, a Roma il nuovo allestimento di “Il lago dei cigni” - (askanews) – “Il Lago dei Cigni”, una storia senza tempo di amore, tradimento e trionfo del bene sul male, accompagnata da una delle partiture più celebri mai scritte, rivive in una versi ... Si legge su msn.com

Danza, all'Opera di Roma un 'raro' Marco Spada firmato Pierre Lacotte - È una rarità 'Marco Spada', omaggio al coreografo francese Pierre Lacotte (1932- Come scrive adnkronos.com

Comicità, danza e musica per il Teatro Olimpico di Roma - (di Laura Valentini) È un cartellone per tutti i gusti quello che il teatro Olimpico di Roma propone per la nuova stagione al via dal 14 settembre: oltre 40 spettacoli che comprendono comicità con ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Danza Roma Nuovo Allestimento