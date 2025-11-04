Dante l’uomo dietro il poeta arriva a Rieti | l’Associazione Liberarte in collaborazione con il Liceo Classico Varrone portano in scena un progetto che unisce arte scuola e territorio
Dopo i successi registrati nel Nord Italia, lo spettacolo diretto da Marco Arbau fa tappa nel reatino per raccontare una visione inedita e “ umanizzata ” del Sommo Poeta, attraverso una messinscena che unisce recitazione, danza e musiche originali Luned ì 11 n ovembre alle ore 9.00, presso l ’ Auditorium Varrone di Rieti, andr à in scena “ Dante, l ’ uomo dietro il poeta ”, lo spettacolo ideato e diretto da Marco Arbau e prodotto dall ’ Associazione Culturale Liberarte, La tappa reatina fa parte di un tour nazionale che vedr à lo spettacolo toccare anche Torino, Pinerolo, Brescia e Milano, in una tourn é e aperta sia alle scuole che al grande pubblico, con l ’ obiettivo di portare l ’ arte e la cultura teatrale in dialogo con le comunit à di diverse citt à italiane. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
