Danni ai bagni della villa comunale lo sfogo del sindaco | Abbiamo problema di civiltà
Bagni distrutti nella villa comunale, a Scafati. Diverse persone - da capire quante - hanno arrecato danni all'internodei wc della struttura. Lo sfogoFurioso il sindaco Pasquale Aliberti: “Questo è il grado di civiltà di una parte piccolissima di chi vive questa città e non ha nessun amore per il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
