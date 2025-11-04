Danilo Brasile l’ex difensore della Juventus si riprende la Selecao | Ancelotti lo ha convocato per le prossime sfide E sul Mondiale…
Danilo Brasile torna in Nazionale: Ancelotti punta su esperienza e leadership. Il centrale si è ripreso la maglia verdeoro. Il ritorno di Danilo tra i convocati della Seleção segna un momento importante per il difensore ex Juventus e Real Madrid. A cinque mesi dall’ultima apparizione, il giocatore è stato richiamato da Carlo Ancelotti, che lo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Mantova, la città cortese dei Gonzaga Culla del Rinascimento, Mantova unisce cultura, sport e storia in un racconto unico. Lo Stadio Danilo Martelli, intitolato al calciatore mantovano vittima della Tragedia di Superga, fu il teatro del mito del “Piccolo Brasile - facebook.com Vai su Facebook
"danilo luiz da silva" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Danilo torna in finale di Coppa Libertadores: "È stato fantastico" - Il Flamengo dell'ex Juve affronterà il Palmeiras nell'ultimo atto della massima competizione continentale, dopo aver eliminato il Racing in semifinale ... msn.com scrive