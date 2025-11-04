Danilo Brasile torna in Nazionale: Ancelotti punta su esperienza e leadership. Il centrale si è ripreso la maglia verdeoro. Il ritorno di Danilo tra i convocati della Seleção segna un momento importante per il difensore ex Juventus e Real Madrid. A cinque mesi dall’ultima apparizione, il giocatore è stato richiamato da Carlo Ancelotti, che lo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Danilo Brasile, l’ex difensore della Juventus si riprende la Selecao: Ancelotti lo ha convocato per le prossime sfide. E sul Mondiale…