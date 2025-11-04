Daniele Novara | E’ necessario allenarsi a gestire il conflitto vi spiego perché è importante farlo INTERVISTA

“Bisogna allenare la propria competenza conflittuale perché qualsiasi essere vivente deve saper gestire il conflitto altrimenti muore o si ammala”. “ Questa affermazione apre un territorio da un lato poco esplorato e, dall’altro, esplorato in maniera inconsapevole, ovvero quel territorio fra la competenza conflittuale, ossia la gestione dei conflitti, e la salute ”. È questa la convinzione del pedagogista Daniele Novara, presidente del CPP, Centro Psico Pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, che si appresta a celebrare l’atteso convegno intitolato “ Vivere bene i conflitti per stare in salute” in programma sabato 8 novembre 2025 dalle ore 10 alle ore 16:30 presso il Teatro Politeama di Piacenza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it