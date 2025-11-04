Dammi i soldi Italia quello che fa alla madre è abominevole | Con il laccio portacellulare

Thesocialpost.it | 4 nov 2025

Una violenta lite familiare è sfociata in un episodio drammatico a  Perugia, dove una donna di  39 anni, già conosciuta dalle forze dell’ordine, è stata  arrestata  con l’accusa di aver picchiato e tentato di strangolare la madre per ottenere denaro. L’intervento dei  carabinieri del Radiomobile  ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna – in  evidente stato di alterazione psicofisica  per l’assunzione di sostanze stupefacenti – avrebbe preteso dei soldi dalla madre con insistenza. Al rifiuto della donna, la 39enne avrebbe reagito con furia,  colpendola con un pugno al volto  e, subito dopo, tentando di strangolarla con il  laccio portacellulare che la vittima aveva al collo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

