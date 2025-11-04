Sull’Almanacco Panini, le competizioni internazionali calcistiche sono presentate con un ordine che può apparire curioso, in quanto non coincide con l’effettiva rilevanza: si inizia con le Olimpiadi, si prosegue con i Mondiali, quindi si passa all’Europeo. Si tratta, in realtà, di un tentativo di ordine cronologico. La prima competizione internazionale per Nazionali è stata infatti l’Olimpiade di Parigi, nel 1900, cui presero parte tre Nazionali – nella circostanza, se ci si accontentava della medaglia di bronzo, l’importante era davvero partecipare. Curiosamente, vinse una nazionale che non esisteva, la Gran Bretagna: nel senso che dal Regno Unito era stata inviata una squadra di club, l’Upton Park, poi sciolta nel 1911 e rifondata di recente, al solo scopo di giocare partite amichevoli e di beneficenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dall’Europeo alla Champions: come il calcio ha raccontato l’Europa che cambia