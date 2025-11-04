Dalle Dolomiti al cuore di Trento | il Bivacco Fiamme Gialle è atterrato al MUSE

È atterrato a Trento, dopo un viaggio spettacolare in elicottero e camion, il Bivacco Fiamme Gialle di Cimon della Pala. Per oltre mezzo secolo ha offerto riparo e conforto ad alpiniste e alpinisti che sfidavano le vette delle Pale di San Martino; ora, dal 3 novembre, diventa parte del percorso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il video del trasloco da oltre tremila metri di quota, nel cuore delle Dolomiti, al museo cittadino - facebook.com Vai su Facebook

? Val d’Ega: il cuore delle Dolomiti batte tutto l’anno http://dlvr.it/TNpdmp . Leggi l'articolo #ValDEga - X Vai su X

Bivacco Fiamme Gialle trova nuova vita sulla terrazza del Muse - Dalle vette dolomitiche è stato trasportato in elicottero fino a Passo Rolle e quindi via camion fino al Muse di Trento, dove è stato issato grazie ad una gru sulla terrazza panoramica per divenire pa ... Si legge su ansa.it

Nuova vita per il bivacco Fiamme Gialle, dal Cimon della Pala al tetto del Muse - Il Bivacco Fiamme Gialle, realizzato e gestito dall’omonima sezione CAI, è stato un punto di riferimento nelle Dolomiti centrali fin dalla sua realizzazione, nel 1968. Segnala rainews.it

Il vecchio bivacco Fiamme Gialle diventa un pezzo da museo - La struttura realizzata nel 1968 sulla Spalla del Cimon e da poco sostituita è stata trasportata dapprima in elicottero fino a passo Rolle e poi da qui su un camion fino al muse, dove una gru ha conse ... Segnala giornaletrentino.it