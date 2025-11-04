Dalle aule del Gambero Rosso al bistrot nel quartiere emergente passando per un box al mercato | la storia di Chef Box

Il Mercato Trionfale si pone sempre più come incubatole di start up ristorative: la storia di Chef Box che ha bissato con un nuovo locale in zona Numidio Quadrato a Roma. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Durante la notte tra il 25 e il 26 ottobre, un gruppo di individui armati di spranghe è entrato nell'istituto Da Vinci di Genova, occupato dagli studenti per un'iniziativa pacifica. Al grido di "Viva il duce", gli assalitori hanno devastato alcune aule, lasciato decine di s - facebook.com Vai su Facebook

Gambero Rosso, La Madia è il ristorante dell'anno: si trova a Brione, paese bresciano di 773 abitanti - la cucina «tradizionale innovativa» de La Madia non sia come le altre e attiri trasversalmente gli appassionati, tanto da non aver perso gli storici Tre Gamberi che segnalano le migliori trattorie. Come scrive brescia.corriere.it

I bistrot premiati con Tre tavole in Emilia-Romagna - Il riconoscimento Tre Tavole è stato assegnato, quest’anno, a 13 bistrot capaci di ‘mescolare - Da ilrestodelcarlino.it

Dalle aule di scuola ai filari del Giglio: Francesco Carfagna è il “Vignaiolo dell’anno” secondo il Gambero Rosso - Grosseto, 13 ottobre 2025 – C’è chi lascia tutto per un sogno e poi c’è chi lo trasforma in vino. Lo riporta lanazione.it