Dall’accoltellamento alle 9 di mattina all’arresto alle 8 di sera | cosa è successo in piazza Aulenti

Repubblica.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anna Laura Valsecchi, 43 anni, viene ferita con una coltellata alla schiena da Vincenzo Lanni, 59 anni e un precedente drammaticamente simile. Arrestato grazie a una telefonata della sorella. 🔗 Leggi su Repubblica.it

dall8217accoltellamento alle 9 di mattina all8217arresto alle 8 di sera cosa 232 successo in piazza aulenti

© Repubblica.it - Dall’accoltellamento alle 9 di mattina all’arresto alle 8 di sera: cosa è successo in piazza Aulenti

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Dall8217accoltellamento 9 Mattina All8217arresto