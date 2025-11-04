Dall’accoltellamento alle 9 di mattina all’arresto alle 8 di sera | cosa è successo in piazza Aulenti
Anna Laura Valsecchi, 43 anni, viene ferita con una coltellata alla schiena da Vincenzo Lanni, 59 anni e un precedente drammaticamente simile. Arrestato grazie a una telefonata della sorella. 🔗 Leggi su Repubblica.it
