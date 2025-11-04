Dalla Vigna del Re a Confindustria Mariapina Fontana alla guida della sezione Turismo
Mariapina Fontana, ceo di Tenuta Fontana, è stata eletta ieri pomeriggio alla guida della Sezione Turismo di Confindustria Caserta, dall’assemblea degli associati. “Mariapina Fontana metterà la propria esperienza al servizio di una visione condivisa – scrive Confindustria Caserta -: promuovere un. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Mariapina Fontana, ceo di Tenuta Fontana, azienda vinicola di Pietrelcina (Benevento) con cantina shop a Carinaro (Caserta) è stata eletta alla guida della Sezione Turismo di Confindustria Caserta