Dalla Vigna del Re a Confindustria Mariapina Fontana alla guida della sezione Turismo

Casertanews.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mariapina Fontana, ceo di Tenuta Fontana, è stata eletta ieri pomeriggio alla guida della Sezione Turismo di Confindustria Caserta, dall'assemblea degli associati. "Mariapina Fontana metterà la propria esperienza al servizio di una visione condivisa – scrive Confindustria Caserta -: promuovere un.

vigna re confindustria mariapinaDalla gestione della Vigna della Reggia a Confindustria Turismo - Mariapina Fontana, ceo di Tenuta Fontana, azienda vinicola di Pietrelcina (Benevento) con cantina shop a Carinaro (Caserta) è stata eletta alla guida della Sezione Turismo di Confindustria Caserta, da ... Si legge su ansa.it

