Dalla stalla di Antona alla tavola di Massa | la rinascita contadina di Filippo Mannini

Nel silenzio del mattino, quando la nebbia delle Apuane si confonde con il respiro degli animali, Filippo Mannini inizia la sua giornata. Trentadue anni, un sorriso schietto, lo sguardo di chi la terra la ascolta davvero. È conosciuto da tutti come il pastore di Antona, un titolo che sa di rispetto e di appartenenza. Filippo è rimasto dove altri hanno scelto di partire, in quel borgo abbarbicato sopra Massa dove il tempo scorre al ritmo delle stagioni e delle campane. Dopo il diploma alberghiero, ha deciso di non cercare fortuna altrove, ma di costruirla qui, tra gli animali e i castagneti, seguendo la via più antica e oggi più rara: quella del lavoro con le mani e con il cuore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
