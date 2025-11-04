Dalla Russia con disprezzo | chi è Maria Zakharova la portavoce di Putin che augura il peggio al nostro Paese

Maria Zakharova è diventata un volto noto agli italiani negli ultimi anni, soprattutto dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Portavoce del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov dal maggio 2022, questa diplomatica moscovita ha trasformato il ruolo di direttrice del Dipartimento d’informazione e stampa del ministero in una tribuna mediatica dalla quale lancia attacchi diretti, provocazioni e accuse verso l’Occidente. Nata a Mosca il 24 dicembre 1975, Zakharova proviene da una famiglia di diplomatici e ha trascorso l’infanzia a Pechino, dove lavoravano i suoi genitori. Nel 1998 si è laureata in sinologia presso il prestigioso MGIMO di Mosca, l’università che forma l’élite diplomatica russa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

