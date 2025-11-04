Il nome della Torre dei Conti è tornato drammaticamente al centro dell’attenzione: parte della struttura è crollata durante i lavori di consolidamento e l’operaio rimasto sepolto per ore sotto le macerie non è sopravvissuto. La sua morte riporta alla luce non solo la fragilità del monumento, ma anche una storia lunga otto secoli fatta di gloria, terremoti, mutilazioni architettoniche e restauri incompiuti. La torre che dominava i Fori Imperiali è ancora in piedi, ma sopravvive come un corpo ferito che il tempo — e gli uomini — hanno ridotto a frammento. La torre nata per dominare Roma. Costruita nel 1238 per volontà della famiglia Conti di Segni e sotto il pontificato di Innocenzo III, la torre era una dichiarazione di potere nobiliare e politico nel cuore di Roma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Dalla gloria medievale al cantiere mortale: la lunga caduta della Torre dei Conti