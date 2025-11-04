Dalla costa all’aula | il mare entra all’università

Era stato il ministro Lollobrigida in persona a presentarlo, a testimonianza della rilevanza nazionale dell’iniziativa. Oggi viene confermato con un nuovo ciclo di iscrizioni. Il corso di laurea ’Management per la Valorizzazione Sostenibile delle Aziende e delle Risorse Ittiche’ (MA.R.I.), promosso dall’ Università Politecnica delle Marche nella sede di San Benedetto del Tronto, consolida così la propria presenza accademica con un incremento di interesse: oltre venti nuovi studenti hanno scelto di intraprendere questo percorso per l’anno accademico 20252026. Si tratta di un corso unico in Italia, concepito in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), che unisce la formazione manageriale con la conoscenza delle risorse marine e delle dinamiche produttive del comparto ittico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

