Dalla corona al campo | William si diverte durante una partita di volley

Tgcom24.mediaset.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un principe in versione sportiva. William d'Inghilterra, erede al trono britannico, ha messo da parte la formalità per un momento di puro divertimento, partecipando a una partita di pallavolo con un gruppo di giovani sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro. La scena, ripresa durante un evento pubblico, mostra il principe in abiti casual mentre si cimenta in battute e schiacciate, tra risate e applausi dei presenti. Il video cattura il lato più umano e spontaneo del futuro re, sempre più vicino alle nuove generazioni e alle attività che promuovono lo sport e la socialità. Il principe, sorridente e rilassato, dimostra grande spirito di squadra, condividendo battute e incoraggiamenti con i ragazzi in campo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

