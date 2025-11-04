Dal Pci alla presidenza della Consulta | anche il giurista rosso Augusto Barbera benedice la riforma Nordio
L’ultimo giurista di sinistra, in ordine di tempo, a benedire la riforma Nordio e a invitare a votare sì al referendum è Augusto Barbera, già parlamentare del Pci e del Pd e presidente della Corte Costituzionale. In un intervento oggi sul Foglio Barbera spiega perché vede con grande favore la riforma della giustizia. A s uo avviso è “pienamente legittima per la Corte costituzionale, anche a Costituzione vigente, la possibile separazione del regime dei due pilastri”. Augusto Barbera smonta il teorema della magistratura sottomessa. “Non credo che la vittoria nel referendum porterà a una subordinazione al potere politico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
