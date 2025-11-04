Dal museo al municipio | Palazzo Ghibellino guida la trasformazione
Il nuovo Piano Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Empoli prevede investimenti complessivi pari a 56 milioni di euro, suddivisi in 19,4 milioni per il 2025, 18 milioni per il 2026 e 18,5 milioni per il 2027, con interventi che spaziano dalla valorizzazione storico-culturale all’efficientamento infrastrutturale e ambientale. Tra le iniziative più significative figura l’ambizioso progetto di rigenerazione urbana denominato “Arno Vita Nova”, che interessa i comuni di Empoli e di Capraia e Limite. Nel quadro di questo programma, spicca il recupero dello storico Palazzo Ghibellino, l’edificio che ospita il Museo Paleontologico e che ora sarà oggetto di una trasformazione che lo porterà a diventare la nuova sede di uffici comunali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dal museo al municipio: Palazzo Ghibellino guida la trasformazione - Il Piano Triennale rilancia la città: 56 milioni di euro per opere pubbliche, come capofila c'è il recupero del bene storico- Riporta lanazione.it
Palazzo Ghibellino, quel colà della Divina Commedia che tornerà punto di riferimento della città - Il recupero infrastrutturale di uno dei palazzi storici della città di Empoli, il Ghibellino che si trova nella bellezza architettonica di piazza Farinata ... gonews.it scrive
Il recupero di Palazzo Ghibellino pronto a partire entro l’anno - L’intervento di rigenerazione urbana fa parte di ‘Arno Vita Nova’ che ... msn.com scrive