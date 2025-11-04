Il nuovo Piano Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Empoli prevede investimenti complessivi pari a 56 milioni di euro, suddivisi in 19,4 milioni per il 2025, 18 milioni per il 2026 e 18,5 milioni per il 2027, con interventi che spaziano dalla valorizzazione storico-culturale all’efficientamento infrastrutturale e ambientale. Tra le iniziative più significative figura l’ambizioso progetto di rigenerazione urbana denominato “Arno Vita Nova”, che interessa i comuni di Empoli e di Capraia e Limite. Nel quadro di questo programma, spicca il recupero dello storico Palazzo Ghibellino, l’edificio che ospita il Museo Paleontologico e che ora sarà oggetto di una trasformazione che lo porterà a diventare la nuova sede di uffici comunali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dal museo al municipio: Palazzo Ghibellino guida la trasformazione