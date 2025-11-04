Dal missile invisibile russo al piano nucleare americano E l’Europa?
L'articolo proviene da Linkiesta.it. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Argomenti simili trattati di recente
Dal missile invisibile russo al piano nucleare americano. E l’Europa? #RIARMO @ecisnetto con @gasgas19 Storico militare Uni Pavia, “L'ultimo inverno di guerra” @edizionimulino , Generale @camporin1 e Gianluca Di Feo, La Repubblica, Il cielo sporco @G - X Vai su X
Si chiama Burevestnik. Un nome che in Italia si sta venendo tradotto come “uccello delle tempeste”. È il nuovo missile svelato da Vladimir Putin. Un’arma che secondo il presidente della Russia è “invincibile”. Come funziona il missile invisibile svelato dalla Ru - facebook.com Vai su Facebook
Come funziona il missile invisibile svelato dalla Russia: “È una Chernobyl volante” - Il missile 9M730 Burevestnik presentato da Vladimir Putin è stato in grado di percorrere 14. Scrive fanpage.it
Missile ipersonico Zircon, la Russia continua con le provocazioni con un'esercitazione alle porte dell'Europa - Domenica 14 settembre la Russia ha diffuso un video che mostra il lancio di prova di un missile ipersonico 3M22 Zircon da una fregata nel mare di Barents, nell'Oceano Artico, vicino ai confini ... Riporta wired.it
Russia, Rutte avverte: "I suoi missili possono colpire tutte le città europee in qualche minuto" - I nuovi missili ipersonici della Russia sono in grado di "colpire le città europee nel giro di qualche minuto". Riporta adnkronos.com