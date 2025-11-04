Dal mio punto di vista | si inaugura la mostra fotografica a Palazzo San Giorgio

Si concluderà con una mostra fotografica dal titolo "Dal mio punto di vista" il progetto promosso dall’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (Udepe) di Reggio Calabria, un percorso di riflessione e crescita personale nato con l’obiettivo di favorire l’espressione creativa, la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Scopri altri approfondimenti

La scuola Media Petrarca di Montevarchi si rinnova, dal punto di vista energetico. L'intervento è stato illustrato dal sindaco di Montevarchi, dall'assessore competente e dal dirigente scolastico. #Teletruria #News - facebook.com Vai su Facebook

Fiore Mio di Paolo Cognetti inaugura la 65° edizione del Festival dei Popoli, svelato il trailer - Un esplorazione intima del Monte Rosa nel racconto di Paolo Cognetti, in anteprima italiana in apertura del Festival dei Popoli e al cinema il 25, 26 e 27 novembre. Lo riporta movieplayer.it

M¥SS KETA: «Ciao Elly (Schlein), ti aspetto al mio concerto a Roma. L’industria musicale voleva omologarmi alle altri cantanti, ma la maschera mi rende autentica» - Poi perché voglio che sia chiaro che in questo lavoro è il mio punto di vista a essere protagonista» ... vanityfair.it scrive