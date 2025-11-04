Dal Mago di Oz alla Sirenetta | Musical da favola al Cine Teatro Odeon
Nuovo viaggio nel regno della fantasia con Musical da favola al Cine Teatro Odeon. Programma8 novembre – Il Mago di Oz. Un’avventura lungo il Sentiero di Mattoni Gialli, dove il coraggio, l’amicizia e la fantasia conducono verso casa. 14 dicembre – Lo Schiaccianoci. Magia, sogno e danza in un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
