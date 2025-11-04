Dal caso Mattarella alla Torre dei Conti | Roma bersaglio della disinformazione russa

Roma, 3 novembre 2025 – L’ennesima uscita a vuoto della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova – che di scivoloni del genere ne colleziona spesso – ha scatenato indignazione bipartisan. “ Finché l’Italia continuerà a dare soldi all’Ucraina, torri ed economia crolleranno.” ha detto, speculando sul crollo della Torre dei Conti in via dei Fori Imperiali. Una dichiarazione che ha fatto infuriare la Farnesina, che ha prontamente convocato l’ambasciatore russo in Italia. L’attacco arriva pochi mesi dopo l’inserimento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella black list del Cremlino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

