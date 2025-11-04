È ripresa ieri la preparazione dell’ Empoli, dopo il primo giorno di sosta dall’arrivo di Dionisi di domenica scorsa, in vista del prossimo incontro casalingo di sabato prossimo quando alle 15 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena arriverà il Catanzaro. Prima settima tipo per l’ex tecnico amiatino che potrà quindi provare a lavorare con maggior insistenza su quei principi che vorrà trasmettere alla squadra. Intanto, per quanto riguarda l’ infermeria si è regolarmente allenato in gruppo Nicolas Haas, mentre hanno continuato a lavorare a parte Marco Nasti, Joseph Ceesay e Matteo Lovato, che restano così a forte rischio per la gara di domenica prossima, quando non ci sarà nemmeno Tyronne Ebuehi, i cui esami strumentali a seguito di un trauma riportato in allenamento, hanno evidenziato la presenza di uno pneumotorace. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dal campo. Squadra al lavoro . Tegola Ebuehi. Stop forzato . Oggi doppia seduta