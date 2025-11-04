Dal 7 al 9 novembre la Muestra de Cine Mexicano en Roma Otoño 2025 – Casa del Cinema

Muestra de Cine Mexicano en Roma, Otoño 2025 Casa del Cinema di Roma – 7, 8 e 9 novembre 2025 VI edizione Ingresso libero fino a esaurimento posti L’unico festival del cinema messicano in Italia con 16 film e l’omaggio alle opere prime di Iñárritu, Cuarón e del Toro. Ospite speciale l’attrice e produttrice Lorena E. González   Si tiene nei giorni  7, 8 e 9 novembre 2025  alla  Casa del Cinema di Roma, la  sesta edizione  della “ Muestra de Cine Mexicano en Roma, Otoño 2025 ”. Fondato e diretto da  Cecilia Romo Pelayo, il festival – a  ingresso libero  fino a esaurimento posti – si conferma come l’unico spazio in Italia interamente dedicato al  cinema messicano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

