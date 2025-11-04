Daisy Ridley protagonista di Killa Bee sulla storia vera di Bryony Tyrel

Dopo il grande successo ottenuto con We Bury the Dead, Daisy Ridley ha già messo gli occhi sul suo prossimo grande ruolo. Deadline riporta che la star britannica ha ottenuto il suo prossimo progetto, Killa Bee, che si concentrerà sulla storia vera di Bryony Tyrell, che vive una vita complicata sia come infermiera di terapia intensiva alle prese con “le sfide del servizio sanitario nazionale”, sia come “una delle promesse britanniche della gabbia” durante la notte. Originaria di Southampton, ha iniziato a praticare kickboxing durante gli anni dell’università fino a raggiungere il livello di cintura nera, dedicandosi anche alle arti marziali. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Approfondisci con queste news

La storia di Bryony è una storia di straordinario coraggio e resilienza. Sono rimasto profondamente commosso dal suo percorso emozionante e motivante. Non vedo l’ora di portare il suo spirito sullo schermo“, ha dichiarato Daisy Ridley. Daisy Ridley si prepar - facebook.com Vai su Facebook

Da infermiera a lottatrice. Daisy Ridley sarà la protagonista di KILLA BEE, film che racconterà la storia vera di Bryony Tyrell. Madre di due bambini, di giorno infermiera in terapia intensiva, e di notte lottatrice di MMA. Regia di Kenton Oxley. #Cinema #KillaBee - X Vai su X

Killa Bee: Daisy Ridley protagonista del film basato su una storia vera - Il film Killa Bee racconterà l'incredibile storia di un'infermiera di terapia intensiva diventata una feroce combattente di MMA: il cast sarà guidato da Daisy Ridley. Secondo cinematographe.it

Daisy Ridley affronta gli zombie e la disinformazione in We Bury the Dead - Un film con protagonista Daisy Ridley sta per arrivare nelle sale e, no, non è il nuovo Star Wars. Lo riporta fantascienza.com