Dai trionfi indoor e in Diamond League al dolore mondiale | Andy Díaz si racconta
Nuovo appuntamento con Sprint Zone! Ospite di questa puntata è Andy Díaz, il 29enne saltatore italo-cubano specialista del salto triplo, protagonista di una stagione 2025 davvero straordinaria. Con la maglia azzurra, Díaz ha conquistato: il titolo europeo indoor, l’oro mondiale indoor, la vittoria nella finale di Diamond League, portando a casa l’ambito trofeo. Una stagione da sogno, nonostante il fastidioso problema di pubalgia che lo ha accompagnato per tutto l’anno e che, pur gestito al meglio dal suo staff, lo ha frenato nel momento clou: i Mondiali di Tokyo, dove ha chiuso al sesto posto.? A condurre l’intervista: Ferdinando Savarese, che ci guiderà nel racconto di un atleta simbolo della nuova Italia del salto triplo, capace di emozionare e ispirare con il suo percorso umano e sportivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
