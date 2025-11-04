Dagli outfit più casual ai look più raffinati gli stivali marroni tornano a dettare tendenza tra le celeb
È ufficiale: il marrone è il nuovo neutro di stagione. Gli stivali marroni, in tutte le loro gradazioni, colorano le passerelle e i look delle celeb, diventando il punto d’incontro perfetto tra comfort, stile e versatilità. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi. Maxi gonna e cardigan Gli stivali marroni di Saint Laurent si abbinano alla gonna a ruota lunga e al cardigan beige con monogramma di Land’s End secondo Naomi Watts. La cintura in vita è firmata Frame. Leggi anche › Come abbinare gli stivali marroni? 5 consigli di stile stellari per stare al passo con il trend di stagione Giacca di pelle e leggings Irina Shayk in giacca in pelle nera e bianca oversize stile moto, leggings e stivali marroni al ginocchio di Ann Demeulemeester. 🔗 Leggi su Iodonna.it
