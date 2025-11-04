Da Sms truffa ad attacchi hacker in aumento Asl e ospedali bersaglio

(Adnkronos) – La truffa del falso Sms o della chiamata del Cup dell'Asl, ma anche l'attacco hacker ai sistemi informatici come accaduto anni fa nel Lazio e in Campania. La sanità pubblica è sempre più nel mirino di spregiudicati malfattori pronti a speculare con truffe telefoniche sulla fragilità dei pazienti e sui dati sensibili sanitari. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

PONTE TRUFFA BOCCIATO DA CORTE DEI CONTI! SALVINI SI DIMETTA. Giudici fanno proprio dovere e governo li attacca? BASTA CON SCANDALOSI ATTACCHI DEL GOVERNO A CHI BOCCIA PROGETTO SGANGHERATO FATTO CON I PIEDI. Vai su Facebook

Attacco hacker con truffa al portale sanitario: richiesti soldi e violati dati di centinaia di pazienti - che a Milano mette in contatto pazienti e medici: una serie di e- Secondo ilgiorno.it

Attacco hacker alla piattaforma per le prescrizioni sanitarie: indagini sulle mail truffa inviate ai pazienti - Un attacco hacker ha colpito i server dell’azienda Murex, gestore del portale ‘Paziente Consapevole’ usato da medici e cittadini per le prescrizioni sanitarie. Come scrive fanpage.it

Attacco hacker a piattaforma private medici, centinaia vittime - che a Milano mette in contatto pazienti e medici: una serie di mail sono state inviate a centinaia di cittadini ... quotidiano.net scrive