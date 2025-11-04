Da Polenza | In Nepal un sfortunata combinazione meteo straordinaria

AGI - "Gli alpinisti rimasti coinvolti negli incidenti di questi giorni sull' Himalaya sono stati molto sfortunati a causa di una serie di condizioni meteo sfavorevoli ": lo ha spiegato all'AGI, Agostino Da Polenza, storico coordinatore dei soccorsi dall'Italia con un passato da esperto capo spedizione, in merito alle tragedie sul Pambari e Yalung Ri. "La stagione autunnale è quella delle code dei monsoni ", ha ricordato Da Polenza, "poi si è sviluppata una depressione sul mar Arabico e in aggiunta un ciclone sull'Oceano Indiano. Tutte queste componenti hanno portato a una precipitazione straordinaria ". 🔗 Leggi su Agi.it

