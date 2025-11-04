Da New Orleans a Padova | anche in Veneto arriva Popeyes Il pollo fritto come si deve
Popeyes® - Famous Louisiana Chicken prosegue la sua espansione in Italia e apre per la prima volta in Veneto con un nuovo ristorante in Corso del Popolo 2, nel cuore di Padova. L’inaugurazione è prevista per martedì 11 novembre alle ore 12Il nuovo locale sorge in una delle aree più frequentate. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
