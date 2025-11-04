Da Mister Italia a sposo | il percorso pubblico di Paolo Crivellin

Dalla ribalta dei reality all’altare: Paolo Crivellin, ex volto di Temptation Island e Uomini e Donne, ha ufficialmente sposato Angela Caloisi, conosciuta durante il dating show di Maria De Filippi. L’evento, curato nei minimi dettagli, ha rappresentato l’epilogo di un percorso sentimentale seguito per anni dal pubblico televisivo. Il matrimonio si è tenuto nella cornice storica di Villa Corsini a Mezzomonte, alle porte di Firenze. Tra gli invitati figuravano amici, familiari e volti noti del piccolo schermo, testimoni di un’unione celebrata tra emozione e discrezione. L’organizzazione dell’evento è stata affidata a una wedding planner, che ha svelato la location solo a cerimonia conclusa. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

