Da I Fantastici 4 a All' s Fair | tutto quello che vedremo su Disney+ a novembre 2025
Serie tv, film, documentari: ecco tutte le proposte di Disney+ per il mese di novembre 2025. E arriva già il primo film natalizio. Le origini de I Fantastici 4, il documentario di Chris Hemswort e i Jonas Brothers che iniziano a scaldare i motori per Natale: ecco cosa vedremo a novembre 2025 su Disney+. Tra le serie tv, a catalizzare l'attenzione sono la nuova All's Fair e la ventiduesima stagione di Grey's Anatomy. Le serie tv in arrivo su Disney+ Iniziamo dalle serie televisive, tra conferme e novità: All's Fair, dal 4 novembre Iron Man e i suoi fantastici amici S1, dal 12 novembre La vita segreta delle mogli mormoni S3, dal 13 novembre Mickey Mouse Clubhouse +, dal 18 novembre English Teacher . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
