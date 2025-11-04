Da Gentiloni a Reichlin Gli esperti si confrontano
Di economia verde, nell’ambito degli Stati generali, si parlerà nella sessione plenaria di apertura oggi con la presentazione della Relazione sullo stato della green economy 2025 a cura di Edo Ronchi, in dialogo con Paolo Gentiloni, copresidente della task force Onu sulla crisi del debito e Lucrezia Reichlin, economista della London Business School. Il giorno successivo la sessione plenaria internazionale offrirà uno sguardo globale sulle politiche internazionali, gli investimenti e le strategie per una green economy competitiva. Moderata da Amy Kazmin (Financial Times) e Raimondo Orsini (Fondazione per lo sviluppo sostenibile), la sessione ospiterà interventi di alto profilo a partire dal panel dedicato alle prospettive globali, con contributi da Europa, Cina, Stati Uniti e Africa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Da Gentiloni a Reichlin. Gli esperti si confrontano - Di economia verde, nell’ambito degli Stati generali, si parlerà nella sessione plenaria di apertura oggi con la presentazione della Relazione sullo stato della green economy 2025 a cura di Edo Ronchi, ... Secondo quotidiano.net