Di economia verde, nell’ambito degli Stati generali, si parlerà nella sessione plenaria di apertura oggi con la presentazione della Relazione sullo stato della green economy 2025 a cura di Edo Ronchi, in dialogo con Paolo Gentiloni, copresidente della task force Onu sulla crisi del debito e Lucrezia Reichlin, economista della London Business School. Il giorno successivo la sessione plenaria internazionale offrirà uno sguardo globale sulle politiche internazionali, gli investimenti e le strategie per una green economy competitiva. Moderata da Amy Kazmin (Financial Times) e Raimondo Orsini (Fondazione per lo sviluppo sostenibile), la sessione ospiterà interventi di alto profilo a partire dal panel dedicato alle prospettive globali, con contributi da Europa, Cina, Stati Uniti e Africa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Da Gentiloni a Reichlin. Gli esperti si confrontano