Da gennaio il Pos dovrà essere collegato ai registratori di cassa | multe fino a 4.000 euro per gli esercenti

Ilsecoloxix.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l'Italia che accelera verso il cashless, il legislatore ha previsto un armamentario di pene per chi non si adegua, che spaziano dalle sanzioni pecuniarie significative fino alla temuta sospensione della licenza commerciale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

da gennaio il pos dovr224 essere collegato ai registratori di cassa multe fino a 4000 euro per gli esercenti

© Ilsecoloxix.it - Da gennaio il Pos dovrà essere collegato ai registratori di cassa: multe fino a 4.000 euro per gli esercenti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

gennaio pos dovr224 essereDa gennaio il Pos dovrà essere collegato ai registratori di cassa: multe fino a 4.000 euro per gli esercenti - Con l'Italia che accelera verso il cashless, il legislatore ha previsto un armamentario di pene per chi non si adegua, che spaziano dalle sanzioni pecuniarie ... Come scrive ilsecoloxix.it

gennaio pos dovr224 esserePOS-cassa, basta scontrini mancanti: novità antievasione dal 2026 - Nuove regole contro l'evasione: dal 2026 il POS dovrà essere associato alla cassa: il Fisco potrà così verificare i movimenti giornalieri. Come scrive msn.com

gennaio pos dovr224 essereNuova stretta anti-evasione, dal 1° gennaio la cassa dovrà essere collegata ai Pos - Ecco le regole dell’Agenzia delle Entrate per abbinare terminali Pos o altri strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gennaio Pos Dovr224 Essere