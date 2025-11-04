Da Galliate cocaina per tutta la provincia di Novara

La base di spaccio era una casa a Galliate, dove conservava e confezionava le dosi per poi venderle.I carabinieri di Novara hanno arrestato un cittadino albanese di 25 anni, K.C., per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, dopo una lunga indagine con pedinamenti, controlli e verifiche. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

