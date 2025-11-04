Da Ecomondo un impulso alla transizione ecologica
Appuntamento strategico e punto di riferimento internazionale per la transizione ecologica e l’economia circolare, Ecomondo, il Green Technology Expo, organizzato da Italian Exhibition Group, apre i propri lavori oggi a Rimini. In un momento in cui il contesto globale è sempre più precario e instabile, con la retromarcia del Presidente Donald Trump e l’accelerazione della Cina di Xi Jinpimg, la transizione ecologica diventa uno pilastro fondamentale per la competitività, la sicurezza energetica e l’innovazione tecnologica, in linea con le politiche di sostenibilità messe in campo dall’Unione Europea. 🔗 Leggi su Formiche.net
