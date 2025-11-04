Da Bologna alla Maratona di Ravenna | giovani in corsa per la ricerca sui tumori pediatrici

Giovani di diverse nazioni insieme per aiutare la ricerca scientifica sui tumori pediatrici promossa dall’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma. Si tratta di un gruppo studentesco universitario di Bologna promotore della campagna solidale “Eu-Hem runs for Neuroblastoma” attiva fino. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

