Da Amici ad Arezzo | Anbeta e la perfezione della danza da inseguire tutta una vita

Arezzo, 4 novembre 2025 – “ Anbeta, il mio punto luce! Nata per danzare è esattamente il tipo di ballerina che mi piace. Non mi riferisco solo al fisico perché ormai si sa, non basta, ma alle proporzioni, le linee, la tecnica, l’espressione. Lei ha il senso della danza, l’istinto, la famosa intelligenza della danza!”. Così scrive Alessandra Celentano sul suo sito. “Grande professionista, grande lavoratrice, perfezionista, disciplinata, seria, attenta e, oltre a tutto questo che non è poco, una persona buona, generosa, altruista e molto simpatica. A me piace dire una persona per bene, speciale, una donna di gran classe” aggiunge la professoressa di Amici di Maria de Filippi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

