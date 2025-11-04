Da 424.066 stranieri residenti a 439.789 aumenta per il terzo anno consecutivo l' immigrazione in Toscana
Arezzo, 4 novembre 2025 – Da 424.066 stranieri residenti a 439.789. Aumenta per il terzo anno consecutivo l'immigrazione in Toscana: dopo il +2,1% del 2022 e dell'anno successivo, infatti, nel 2024 la popolazione straniera è salita di un ulteriore 3,7%, una quota corrispondente a quasi 16 mila persone, almeno stando ai dati provvisori diffusi dall'Istat nel corso dell'anno. Il dossier statistico sull'Immigrazione, con i dati della Toscana, è stato presentato alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ed è stato realizzato dal Centro Studi e Ricerche Idos, punto di riferimento nazionale per l'analisi dei fenomeni migratori in Italia e nelle diverse regioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
