‘Da 14 anni l’età del consenso’ | il caso della maestra Daniela Casulli diventata zia Martina sul web
Bari, una maestra e un nickname diventato un caso nazionale. Si chiama Daniela Casulli, ha 48 anni, è originaria di Bari e fino a pochi giorni fa era considerata da molti una maestra “sconveniente”, una donna da condannare senza appello. Sul web la conoscevano come Zia Martina, un nickname scelto nel 2014 per tutelare la propria privacy sui social. Un vezzo linguistico locale — a Bari “zia” è un modo informale per rivolgersi agli adulti — diventato presto il simbolo di un caso giudiziario che ha diviso l’opinione pubblica tra indignazione e dubbio. Condannata in primo grado a sette anni e tre mesi per pornografia minorile e corruzione di minorenne, Casulli è stata assolta in appello: “il fatto non costituisce reato”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
