Convincente prova del Volley Santo Stefano Magra che ha rifilato un 3-0 alle ospiti del Cogovalle nel terzo turno di serie D femminile. Netta la supremazia delle valligiane che in tre parziali, conclusi sul 25-7, 25-17 e 25-18, hanno avuto vita fin troppo semplice. In campo Cesqui, Della Bona, Lucatelli, Mazzocca, Orlanducci, Parentini, Pedrelli, Posati, Rossini, Salvi, Zangani con liberi Guidi e Stirbu. "Gara molto positiva - commenta coach Luca Ferraro - dove siamo riusciti ad imporci per praticamente tutta la durata della partita. Sono contento della prestazione delle ragazze sotto tutti i punti di vista". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - D femminile. Il Santo Stefano si impone. Sconfitta per l’Elsel