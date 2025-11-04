D femminile Il Santo Stefano si impone Sconfitta per l’Elsel

Sport.quotidiano.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Convincente prova del Volley Santo Stefano Magra che ha rifilato un 3-0 alle ospiti del Cogovalle nel terzo turno di serie D femminile. Netta la supremazia delle valligiane che in tre parziali, conclusi sul 25-7, 25-17 e 25-18, hanno avuto vita fin troppo semplice. In campo Cesqui, Della Bona, Lucatelli, Mazzocca, Orlanducci, Parentini, Pedrelli, Posati, Rossini, Salvi, Zangani con liberi Guidi e Stirbu. "Gara molto positiva - commenta coach Luca Ferraro - dove siamo riusciti ad imporci per praticamente tutta la durata della partita. Sono contento della prestazione delle ragazze sotto tutti i punti di vista". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

d femminile il santo stefano si impone sconfitta per l8217elsel

© Sport.quotidiano.net - D femminile. Il Santo Stefano si impone. Sconfitta per l’Elsel

Contenuti che potrebbero interessarti

Cinque derby nel Boxing Day di Santo Stefano - Chiusa l’andata con la sconfitta al tie break rimediata venerdì sera con Pinerolo, le gialloblù torneranno ad allenarsi agli ordini di ... Riporta corrieredellosport.it

Serie D femminile. Santo Stefano parte bene poi cede alla distanza - CARASCO – Battuta d’arresto per il Santo Stefano che, dopo una buona partenza e un primo set conquistato con il punteggio di 19- Da lanazione.it

VOLLEY SERIE D. Rainbow e Santo Stefano, sfide genovesi - L’ultima giornata di andata in D femminile vedrà la capolista Rainbow impegnata a Genova contro il Paladonbosco oggi alle 18... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: D Femminile Santo Stefano