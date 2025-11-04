Cybersecurity | sempre più lunghe e stop a cambi obbligatori l’ABC delle password ‘sicure’

(Adnkronos) – "Le raccomandazioni attuali per la creazione di password sicure si sono evolute molto negli ultimi anni. Gli esperti di sicurezza ora concordano che la lunghezza è molto più importante della complessità: una password dovrebbe avere almeno 8 caratteri, ma idealmente 12-15 caratteri o più. Contrariamente a quello che si credeva in passato, i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

