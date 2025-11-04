Cybersecurity OT | la sinergia HWG Sababa-Siemens per la difesa dell’industria

(Adnkronos) – La crescente complessità degli impianti industriali e l'inasprimento delle minacce informatiche impongono alle imprese l'adozione di soluzioni di cybersecurity sempre più strutturate, in particolare nell’ambito della Tecnologia Operativa (OT). In questo contesto cruciale, la realtà italiana HWG Sababa, specializzata in sicurezza, e Siemens, azienda leader nel settore tecnologico, hanno consolidato una partnership strategica . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

