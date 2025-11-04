Custodia cautelare per truffa sui bonus edilizi | sequestri per oltre 15 milioni di euro

Nella mattinata odierna, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Avellino, hanno dato esecuzione ad un provvedimento del G.I.P. di Avellino, che ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle.

Truffa sui bonus edilizi: un arresto e sequestri per oltre 15 milioni di euro ad Avellino - L’attività illecita avrebbe avuto come obiettivo il conseguimento di contributi pubblici relativi ai cosiddetti bonus edilizi, in particolare interventi di riqualificazione energetica ed edilizia ... Da orticalab.it

Maxi truffa in Campania sui bonus edilizi: sequestri per 15 milioni, imprenditore in carcere - Un uomo è finito in carcere con l’accusa di aver orchestrato una truffa milionaria sui bonus edilizi: all’alba le Fiamme gialle del Gruppo Avellino hanno ... Lo riporta pupia.tv

VIDEO/ Guardia di Finanza di Avellino: arresto per maxi truffa sui bonus edilizi - Nella mattinata odierna i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Avellino hanno eseguito un provvedimento del G. Lo riporta irpinianews.it