Custodia cautelare per truffa sui bonus edilizi | sequestri per oltre 15 milioni di euro

Avellinotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata odierna, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Avellino, hanno dato esecuzione ad un provvedimento del G.I.P. di Avellino, che ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

